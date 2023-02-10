Bugün Ercan-Adana, Adana-Ercan, Ercan- Antalya ücretsiz uçuş düzenlenecek

Bugün Ercan-Adana, Adana-Ercan, Ercan- Antalya ücretsiz uçuş düzenlenecektir.
Buna göre;
13.00 Ercan-Adana (dolu)
17.00 Adana-Ercan
18.00 Ercan-Antalya
Depremzedeler için düzenlen bu seferler için aşağıdaki numaralara başvurulması rica olunur.
Adana-Ercan
Mersin Başkonsolosluğu
0533 5535754
Ercan-Antalya
İçin
*0392 6011104
•0533 8638288
•0548 8804759
•0542 8807644
Bu ücretsiz uçuşlarımıza sponsor olan Pegas’a (Saund Wind Havayolları) teşekkür ediyoruz…
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