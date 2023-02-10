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Bugün Ercan-Adana, Adana-Ercan, Ercan- Antalya ücretsiz uçuş düzenlenecek

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Bugün Ercan-Adana, Adana-Ercan, Ercan- Antalya ücretsiz uçuş düzenlenecek
Bugün Ercan-Adana, Adana-Ercan, Ercan- Antalya ücretsiz uçuş düzenlenecek

Bugün Ercan-Adana, Adana-Ercan, Ercan- Antalya ücretsiz uçuş düzenlenecektir.

Buna göre;

13.00 Ercan-Adana (dolu)

17.00 Adana-Ercan

18.00 Ercan-Antalya

Depremzedeler için düzenlen bu seferler için aşağıdaki numaralara başvurulması rica olunur.

Adana-Ercan

Mersin Başkonsolosluğu

0533 5535754

Ercan-Antalya

İçin

*0392 6011104

•0533 8638288

•0548 8804759

•0542 8807644

Bu ücretsiz uçuşlarımıza sponsor olan Pegas’a (Saund Wind Havayolları) teşekkür ediyoruz…

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