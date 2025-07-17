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Bugün gök gürültülü yağış bekleniyor

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Ülkede bugün yer yer sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Bugün gök gürültülü yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli, periyodun ilk günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Bugün parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın parçalı ve az bulutlu havanın ardından, diğer günler açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39 derece, sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgârın genellikle güney ve batı yönlerden periyodun ilk yarısında orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, ikinci yarısında ise orta kuvvette esecek.

 

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