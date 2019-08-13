İslam dünyasının iki bayramından biri olan Kurban Bayramı’nın bugün üçüncü günü.

Kurban Bayramı nedeniyle bugün Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirilecek.

Bayram süresince Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara, 09:00 ile 16:30 saatleri arasında, yakınları ile önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanıyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu da, bayramı boyunca bakiye borç nedeniyle elektrik kesintisi yapılmayacağını ve elektrik arz güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

4 günlük Kurban Bayramı yarın sona erecek.