Bugün hava nasıl?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE ÜST ATMOSFERDEKİ SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AZ BULUTLU ÖĞLEDEN SONRA PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 2 VE 4 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
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