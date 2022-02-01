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Bugün Hava Nasıl Olacak? 1 Şubat 2022

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Bugün Hava Nasıl Olacak? 1 Şubat 2022
Bugün Hava Nasıl Olacak? 1 Şubat 2022

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU°C15 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU°C14 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU°C15 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU°C15 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU°C12 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU°C11 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU°C14 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU°C15 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU°C15 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU°C14 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU°C14 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU°C15 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU°C14 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU°C15 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU°C15 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK.°C14 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLERİ YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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