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Bugün hava nasıl olacak ? (14 Ekim 2022)

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Bugün hava nasıl olacak ? (14 Ekim 2022)
Bugün hava nasıl olacak ? (14 Ekim 2022)

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı geçecek.

Dikkat: Orman yangın olasılığı yüksek - Ultraviyole radyasyonu yüksek ( Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 20 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.)

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri civarınd seyretmesi beklenmektedir.

14 Ekim 2022 Cuma 30 C

RÜZGAR

Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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