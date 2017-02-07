Bugün hava nasıl olacak?

Sabah raporu 07.02.2017 Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu zamanla az bulutlu geçecek.
Öğlen raporu 06.02.2017 Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu geçecek.
Akşam raporu 06.02.2017 Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu zamanla az bulutlu geçecek.
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