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Bugün hava nasıl olacak?

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Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre..

Sabah raporu         07.02.2017 Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu zamanla az bulutlu geçecek.

Öğlen raporu          06.02.2017 Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu geçecek.

Akşam raporu        06.02.2017 Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu zamanla az bulutlu geçecek.

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