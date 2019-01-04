Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bugün hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bugün hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer fırtınamsı rüzgar olarak esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 12 – 16 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Ayrıca bölgemiz denizlerinde güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın “8” kuvvetinde ve “fırtına’’ şeklinde devam etmesi bekleniyor.