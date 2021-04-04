Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin bugünkü hava tahmin raporuna göre, ülkemiz yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bugün hava açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17-23 derece dolaylarında seyredecek.
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