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Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart 2020

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Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart 2020
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mart 2020

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Hava parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı, Mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, Güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olarak esecek.

Bölgemiz denizlerinden Taurus’ta güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın ''7'' kuvvetinde ve ''fırtınamsı rüzgar'' şeklinde esmeye devam etmesi beklenmektedir.

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