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Bugün Hava Nasıl Olacak

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Meteoroloji, bugün ve yarın yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Bugün Hava Nasıl Olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında.

Bugün ve yarın yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Hafta sonundan Çarşamba gününe kadar ise hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 20-23 ºC dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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