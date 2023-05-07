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Bugün hava nasıl olacak?

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Bugün hava nasıl olacak? Salı gününe kadar yağmur bekleniyor!
Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre, salı gününe kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Dairenin 7-12 Mayıs tarihlerini kapsayan hava raporuna göre,  hafta sonu ile önümüzdeki haftanın ilk iki günü soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisiyle yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlı olacak.

Diğer günler ise parçalı buutlu ile açık ve az bulutlu geçecek.

 En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 22 - 25 ºCdiğer günlerde ise 26 - 29 ºC dolaylarında seyredecek

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman  kuvvetli ve fırtınamsı esecek.

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