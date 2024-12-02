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Bugün Hava Nasıl Olacak?

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Meteoroloji Dairesi, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını kaydetti.
Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Dairesi, 2 Aralık 2024 Pazartesi günü bölgede parçalı çok bulutlu bir hava beklendiğini açıkladı. Zaman zaman bulutlanmanın artabileceği belirtilirken, sıcaklıkların iç kesimlerde ve sahillerde 15-18°C dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Vatandaşların rüzgarın etkilerine karşı dikkatli olması önerildi.

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