  • BIST 1.540
  • Altın 409,670
  • Dolar 7,5128
  • Euro 8,9644
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

Bugün KKTC’ye 3 Bin 570 Doz AB Aşısı Daha İletildi

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bugün AB’nin gönderdiği aşılardan 3 bin 570 doz daha iletildi.
Bugün KKTC’ye 3 Bin 570 Doz AB Aşısı Daha İletildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bugün AB’nin gönderdiği aşılardan 3 bin 570 doz daha iletildi.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Eş başkanı Cenk Soydan, aşıları Metehan sınır kapısından teslim aldı.

Soydan bugün, 1170 doz Pfeizer/BioNTech ve 2400 doz AstraZeneca aşının kendilerine teslim edildiğini belirtti.

AB’den Kıbrıslı Türklere bugüne dek 5670’i Pfeizer/BioNTech, 4900’u AstraZeneca olmak üzere toplam 10 bin 570 doz aşı iletmiş oldu.  AB’nin Güney Kıbrıs’a ilettiği doz miktarı ise 100 binin üzerinde.   

Dün de Türkiye’den KKTC’ye 20 bin doz Sinovac aşı gönderilmişti.

Türkiye’den bugüne dek KKTC’ye ulaştırılan toplam aşı miktarı ise 100 bine ulaşmış durumda.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün KKTC’ye 3 Bin 570 Doz AB Aşısı Daha İletildi05 Mart 2021 Cuma 13:37
  • YÖDAK’tan Şehit Askerler İçin Başsağlığı Mesajı05 Mart 2021 Cuma 12:50
  • Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Yeşilay Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayımladı05 Mart 2021 Cuma 12:45
  • Boğazköy'de araç yangını05 Mart 2021 Cuma 12:40
  • 7 Kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti05 Mart 2021 Cuma 12:35
  • Oyuncak bebek hırsızları yakalandı05 Mart 2021 Cuma 12:30
  • Bıçaklama,Hırsızlık,Darp ! Suç makineleri tutuklandı05 Mart 2021 Cuma 12:25
  • En fazla yağış nereye düştü?05 Mart 2021 Cuma 12:23
  • Saner: “Restoranların açılması için Üst Komite’den olumlu karar çıkarsa, Bakanlar Kurulu onaylayacaktır”05 Mart 2021 Cuma 11:03
  • UKÜ’de Yurtlara Polis Kontrolü05 Mart 2021 Cuma 10:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti