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Bugün Kurban Bayramı’nın son günü

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4 Günlük Kurban Bayramı’nın sona ermesinin ardından çalışanlar yarın iş başı yapacak.
Bugün Kurban Bayramı’nın son günü

Bugün Kurban Bayramı’nın son günü…

Bayramın son gününde de aile ziyaretleri devam ediyor.

Bayram tatilini fırsat bilerek tatil yerlerine yada otellere gidenler de bayramın son günü yeniden evlerine dönüyor.

Bayram süresince ülke genelinde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Polis ve belediyeler bayramın son gününde de halka hizmet vermeye devam ediyor.

4 Günlük Kurban Bayramı’nın sona ermesinin ardından çalışanlar yarın iş başı yapacak.

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