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Bugün Lefkoşa’da kan bağışı etkinliği düzenleniyor

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Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Thalassaemia Bağışçısı Kazanım Birimi, talasemia hastaları için kan bağışlarının artırılması amacıyla, bugün Lefkoşa’da kan bağışı etkinliği düzenliyor.
Bugün Lefkoşa’da kan bağışı etkinliği düzenleniyor

Thalassaemia Derneği tarafından yapılan açıklamada, Thalassaemia Bağışçısı Kazanım Biriminin, ülkede düzenli kan nakline ihtiyacı olan toplam 150 talasemia hastası için kan bağışı kampanyaları düzenlemeye devam ettiği belirtilerek, bu kapsamda Birimin yarın ikinci kan bağışı etkinliği yapacağı belirtildi.

Kan bağışı etkinliği bugün saat 15.30’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Kan Bankası’nda yer alacak.

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