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Bugün Mecliste 18 Güncel Konuşma Yapılacak... İşte milletvekillerinin gündemi!

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Meclis genel kurulu bugün toplanıyor
Bugün Mecliste 18 Güncel Konuşma Yapılacak... İşte milletvekillerinin gündemi!

DÖNEM : IX

TARİH : 24 Haziran 2021

YIL : 4

GÜN : Perşembe

BİRLEŞİM : 58.

SAAT : 10.00

V. GÜNCEL KONUŞMALAR:

1. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin, “Hükümet Çıplak” ile ilgili güncel konuşma istemi.

2. Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu’nun, “Toplum Gailesi Yerine Koltuk Gailesi İçin Elini Taşın Altına Koyanlar” ile ilgili güncel konuşma istemi.

3. Halkın Partisi Girne Milletvekili Sayın Jale R. Rogers’ın, “Sağlık Alanında Son Gelişmeler” ile ilgili güncel konuşma istemi.

4. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin, “Yasama Tatili Öncesi Azınlık Hükümetine Tavsiyeler” ile ilgili güncel konuşma istemi.

5. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli’nin, “Devlet Kurumlarının İçinde Bulunduğu Tehlike” ile ilgili güncel konuşma istemi.

6. Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Kudret Özersay’ın, “Hükümetin Gailesi” ile ilgili güncel konuşma istemi.

7. Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars’ın, “Denetimsiz Kalacak Hükümete Öneriler” ile ilgili güncel konuşma istemi.

8. Bağımsız Güzelyurt Milletvekili Sayın Hasan Büyükoğlu’nun, “Siyasi Gelişmeler” ile ilgili güncel konuşma istemi.

9. Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nun, “Red-Black Label ve Yeni Rakının Sahibi Diageo Şirketi, Taşel Şirketini ve Çalışanlarını Batırmaya mı Çalışıyor?” ile ilgili güncel konuşma istemi.

10. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Zorlu Töre’nin, “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs” ile ilgili güncel konuşma istemi.

11. Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Cemal Özyiğit’in, “Ülkede Son Durum” ile ilgili güncel konuşma istemi.

12. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, “Son Siyasi Gelişmeler” ile ilgili güncel konuşma istemi.

13. güncel konuşma istemi.

14. Toplumcu Demokrasi Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Hüseyin Angolemli’nin, “Hükümetin İcraatları” ile ilgili güncel konuşma istemi.

15. Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Tolga Atakan’ın, “Vaka-i Vakvakiye ve Mevcut Azınlık Ahvali” ile ilgili güncel konuşma istemi.

16. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in, “Hayat Pahalılığı Oranları Gerçeği Yansıtıyor mu?” ile ilgili güncel konuşma istemi.

17. Toplumcu Demokrasi Partisi Girne Milletvekili Sayın Zeki Çeler’in, “Çalışma Bakanlığı ve Oynanmaya Çalışılan Oyunlar” ile ilgili güncel konuşma istemi.

18. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın, “Pandemi ve Ekonomi” ile ilgili güncel konuşma istemi.

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