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Bugün öğle saatlerinden sonra çok şiddetli fırtına bekleniyor

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Bugün öğle saatlerinden sonra çok şiddetli fırtına bekleniyor
Bugün öğle saatlerinden sonra çok şiddetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın için fırtına uyarısında bulundu. Havanın bugün ve yarın yer yer yağmurlu olması da bekleniyor. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın şiddetini artırarak bugün güney ve batı, yarın ise kuzey ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına yer yer çok şiddetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti. Havanın bugün ve yarın yer yer yağmurlu olması da bekleniyor. Meteoroloji Dairesi yarın dağlık kesimlerde karla karışık yağmur görüleceği ve hava sıcaklığının 4 derece düşerek 12-15 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’dan alınan bilgiye göre, rüzgar zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Buran’ın açıklamasına göre fırtınanın etkisi bugün öğle saatlerinden sonra artacak ve saatte 100 kilometreyi bulacak… Rüzgar, 19 Ocak’ta yön değiştirecek ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Bu arada konuya ilişkin Lefkoşa Türk Belediyesi’nden de uyarı geldi

Belediyeden yapılan açıklamada, beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilerek, bu konuda dikkatli olunması konusunda yurttaşlara çağrıda bulunuldu. Lefkoşa Türk Belediyesi ayrıca yurttaşları, araçlarını tehlike yaratma olasılığı olan ağaçların altına park etmemeleri ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bahsedilen olumsuzluklar karşısında Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerinin yurttaşlara yardımcı olmaları için hazır olduklarını belirtilen açıklamada, yurttaşların yarın olası tehlikeli durumlarla karşılaşmaları halinde LTB Alo 185 şikayet hattına ulaşmaları istendi.

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