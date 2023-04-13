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Bugün öğleye kadar yer yer sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın bugün öğleye kadar yer yer sağanak şeklinde süreceğini duyurdu.
Bugün öğleye kadar yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 13-19 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Rapora göre, bugün öğleye kadar yer yer yağmur bekleniyor, periyodun geriye kalan kısmı az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının ise, periyodun ilk yarısı, iç kesimler ve sahillerde 21-24 derece olması, ikinci yarısında ise 26-29 dereceye  kadar çıkması bekleniyor.

Rüzgarın ise periyodun ilk günleri Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise Kuzey ve Dogu yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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