Bugün Ramazan Bayramı’nın ikinci günü

Bugün, üçgün sürecek Ramazan Bayramının ikinci günü.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü aile ziyaretleri ve bayramlaşma ile geçti.

Deprem felaketi ve yaşanan kayıplar nedeniyle buruk karşılanan bayramda vatandaşlar, ebediyete intikal etmiş aile büyüklerinin mezarlarını da ziyaret etti.

Polis Genel Müdürlüğü, halkın sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirilmesini temenni ederek, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını duyurdu.

Polis, şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olduğunu hatırlattı.

Yayımlanan mesajda, “Trafik kazalarına hep birlikte ‘dur’ diyebilmek için aldığımız tedbirlerin yanı sıra, sizlerin de yardım ve desteğine ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak isteriz” denildi.

Öte yandan belediyelerde, halkın bayramı huzur içinde geçirmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını duyurdu.

Merkezi Cezaevi’nde Ramazan Bayramı nedeniyle mahkumlar aileleriyle açık görüş yapıyor.

Cezaevi’nde, 24 Nisan Pazartesi gününe kadar 09.00-12.00 ve 13.00- 16.00 saatleri arasında iki periyot halinde açık görüş gerçekleştirilecek.

Lefkoşa Fuar Alanı’nda da bayram süresince bayram yeri kuruldu