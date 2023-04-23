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Bugün Ramazan Bayramının son günü...

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İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan bayramının bugün son günü.
Bugün Ramazan Bayramının son günü...

Cuma günü başlayan Ramazan bayramı bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla birlikte kutlanıyor.

Bayramda aile büyükleri ziyaret edildi, sofralar kuruldu. Arife günü ve bayram boyunca mezarlık ziyaretleri yapıldı. Ramazan bayramı nedeniyle çeşitli kurum kuruluş ve dernekler bayram tebriği düzenledi;  mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı.

Şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları bugün de 24 saat halkın hizmetinde.

Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkumlar bugün saat 16.00’ya kadar aileleriyle görüşebilecek.

Belediyeler de hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri aldı.

Bayramdan dolayı KKTC ile Türkiye arasında yapılan uçak seferlerinde de artış yaşanıyor.

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