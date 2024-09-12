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Bugün sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer sağanak beklendiğini bildirdi.
Bugün sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer hafif sağanak  beklendiğini bildirdi.

Daireden verilen bilgiye göre, 12 – 18 Eylül tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer hafif  yağmurlu, diğer günler açık ve az bulutulu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 ºC, sahillerde ise 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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