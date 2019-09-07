  • BIST 98.987
  • Altın 276,648
  • Dolar 5,7143
  • Euro 6,3121
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Bugün sağanak yağmur bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi, bugün üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını ,öğleden sonra yer yer kısa süreli sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Bugün sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 7– 13 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli, yarın üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre, bugün az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu olacak. 13 Eylül Cuma güne kadar hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34 – 37,  sahillerde 30-33 santigrat dolaylarında olacak. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşparmak Kültür Sanat Günleri başladı07 Eylül 2019 Cumartesi 11:49
  • Lute’un temaslarının ardından... Politis: ne uzaklaştılar, ne bitirdiler”07 Eylül 2019 Cumartesi 11:34
  • Cumhurbaşkanı Akıncı siyasi partileri bilgilendiriyor07 Eylül 2019 Cumartesi 10:58
  • Trafik polisleri ve müfettişler Ercan'da denetim gerçekleştirdi07 Eylül 2019 Cumartesi 10:32
  • Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket07 Eylül 2019 Cumartesi 10:16
  • Elektrik akımına kapılan kamyon sürücüsü ağır yaralandı!07 Eylül 2019 Cumartesi 10:08
  • İşte EL-SEN ile Hükümetin uzlaşı metni06 Eylül 2019 Cuma 23:39
  • Grev mesai bitiminde kalktı ardından El-SEN hükümet ile uzlaştı! Grevin kaldırılmasını hükümetin istediği öne sürüldü.06 Eylül 2019 Cuma 23:34
  • Başbakan Ersin Tatar, AA Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini'yi kabul etti.06 Eylül 2019 Cuma 19:56
  • Lute: Süreç devam ediyor06 Eylül 2019 Cuma 19:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti