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Bugün siyasi partilerin adaylarını belirlemesi için son gün

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KKTC'de 25 Haziran'da yapılacak "Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri" için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ilan ettiği seçim takvimine göre, bugün, siyasal partiler tarafından adayların saptanmasının son günü.
Bugün siyasi partilerin adaylarını belirlemesi için son gün

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde Halkın Partisi Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay'ın geçen yıl haziran ayında milletvekilliğinden istifasıyla boşalan 1 Lefkoşa milletvekilliği için ara seçimin yapılacağı 25 Haziran'da, çeşitli nedenlerle boşalan 1 muhtarlık ve 5 ilçede toplam 50 ihtiyar heyeti üyeliği için de yerel ara seçime gidilecek.

 

KKTC'deki seçim mevzuatına göre muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri sadece bağımsız olarak seçime katılabiliyor.

 

Şu ana kadar Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen 4 siyasi parti yanında meclis dışı partilerden 2'si milletvekili adaylarını belirledi.

 

 

Koalisyon hükümeti ortaklarından UBP Ali Başman’ı, DP Serhan Aktunç’u, YDP de Figen Yaman Lesinger’i aday göstereceğini açıklarken, ana muhalefet CTP’nin adayı Sami Özuslu… Meclis dışı partilerden TDP Tacan Reynar’ı, Bağımsızlık Yolu da Umut Ersoy’u aday göstereceğini duyurdu.

 

Abdullah Korkmazhan, Meriç Erülkü, Çetin Sadeli ve Talip Sancar ise seçime bağımsız aday olarak katılacaklarını kamuoyuna duyuran isimler…

 

-Adaylar 4 Haziran’da kesinleşecek

 

26 Mayıs’ta işlemeye başlayan seçim takvimine göre, adayların, Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici ilanı 1 Haziran’da yapılacak.

 

Sandık seçmen listeleri ise 3 Haziran’da askıya alınacak. Sandık seçmen listeleri askıya alındığı günden itibaren 4 gün askıda kalacak.

Adaylar, 4 Haziran’da kesinleşecek ve kesinleşen adaylar Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilan edilecek.                                                             

 

Duvar ilanları için İlçe Seçim Kurullarında ad çekme de 4 Haziran’da yapılacak.

 

-Seçim propagandası ve Yüksek Seçim Kurulu’nda ad çekme 5 Haziran’da

 

Siyasal partiler ve bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu’ndaki ad çekme 5 Haziran’da yapılacak. Seçim propagandası da 5 Haziran’da başlayacak.

 

Siyasal partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermelerinin son günü ise 6 Haziran.                     

 

Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları en son 10 Haziran'da yayımlanabilecek.

 

Sandık seçmen listeleri 13 Haziran’da tamamlanacak. Seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü ise 22 Haziran.       

 

-Seçmenler 25 Haziran’da sandık başına gidecek    

 

Seçim propagandası 24 Haziran’da sona erecek. Seçmenler, 25 Haziran’da sandık başına gidecek.

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