Bugün sokağa çıkma yasağı var! Anneler Günü’nde evdeyiz

Bugün çok değerli annelerimizin günü… Anneler Günü bu yıl Kovid-19 nedeniyle evde ve ziyaretsiz kutlanacak. Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla dünyada farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü, bu yıl Koronavirüs önlemlerinin gölgesinde geçecek.

Bakanlar Kurulu kararıyla ülkede 4 Mayıs’tan itibaren bazı sektörler açıldı, kısmi sokağa çıkma yasağı ile şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı.Her Pazar ise kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.Pazar günleri sadece süpermarket, kasap, eczane ve benzincilere gidilebilecek. Geceleri 21.00-06.00 saatleri arasındaki tam sokağa çıkma yasağı ise 15 Mayıs’a kadar sürecek.

Bu yıl Anneler Günü, evde geçecek ve ziyaret gerçekleştirmek yasak olacak.

Ancak annelerimize sevgimizi bu özel günde yine hissettirebileceğiz.

Bir telefonla ulaşacak sevgimiz belki bu kez..Yada annesi yanında olanlar

aldığı hediyeyle, belki bir demet çiçek veya sevgi dolu sözcüklerle kutlayacak annesinin bu özel gününü…Ve bu hayattan göçüp giden annelerimizi bir kez daha anacağız…

Sevgileri hiç eksilmeyen, bir gün değil her gün elleri öpülesi annelerimize sevgimizi yine bu özel günde bir kez daha dile getirmiş olacağız.