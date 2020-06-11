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Bugün toplantıda 1 Temmuz sonrası için ne yapacağımızı belirleyeceğiz

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Atakan: 1 Temmuz sonrası hangi şartlarda yolcu kabul edeceğimizi belirleyeceğiz
Bugün toplantıda 1 Temmuz sonrası için ne yapacağımızı belirleyeceğiz

Atakan, 1 Temmuz sonrası için, bugün Bakanlar Kurulu’nda hangi şartlarda yolcu kabul edileceğini ve yol haritasının belirleneceğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 1 Temmuz sonrası için, bugün Bakanlar Kurulu’nda hangi şartlarda yolcu kabul edileceğini ve yol haritasının belirleneceğini söyledi.

BRT’de yayınlanan Burası Önemli programına telefonla katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “1 Temmuz sonrası için, bugün Bakanlar Kurulu’nda hangi şartlarda yolcu kabul edeceğimiz ve yol haritası belirlenmiş olacak. Tarifeli uçuşların 1 Temmuz’dan önce de kurallar çerçevesinde başlaması mümkün olabilecek ve karantiya tabi tutulacak” dedi.

Deniz yoluyla yolculuk yapamayacak olanlar için eğer tarifeli seferlerle ilgili gelişme olmazsa ek tahliye olarak ülkeye gelmelerine fırsat yaratmış olacaklarını kaydeden Atakan, “Uçuşların ikincisi bugün gerçekleşti. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seferler de var” şeklinde konuştu.

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