Bugün ve yarın kar yağışı bekleniyor

Son 46 yılın en soğuk Mart ayı yaşanıyor. Kış, tam bitti derken soğuk ve karla geri döndü
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altından seyrediyor.
En yüksek havasıcaklıkları ülke genelinde 10-13 derece dolaylarında seyredecek.
Bugün ve yarın günleri dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve karyağışı bekleniyor
Rüzgar, genellikle kuzeyden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; Cumartesi ve Pazar günleri ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek
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