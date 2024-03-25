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Bugün ve yarın sağanak yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi bugün ve yarın yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Bugün ve yarın sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 23 - 29 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nin raporunda, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, periyodun son günleri ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Havanın bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu gece geç saatlerde yer yer sağanak yağmurlu; salı parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise parçalı zamanla az bulutlu, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve az bulutlu geçecek.

En yüksek sıcaklığın 19-22 derece, periyodun son günleri ise 23-26 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Genellikle kuzey ve doğudan orta kuvvette esecek rüzgarın, yağış beklenen pazartesi ve salı günleri ise güney ve batı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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