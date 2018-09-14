Bugün ve yarın yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 13 – 19 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, havanın bugün parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, yarın ise yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Periyodun diğer günlerinde ise hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32 – 35; sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esecek.