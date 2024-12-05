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Bugün ve yarın yağmur bekleniyor

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Bugün ve yarın yer yer yağmur bekleniyor. Sıcaklık 18-21 derece dolaylarında seyredecek.
Bugün ve yarın yağmur bekleniyor

Bugün ve yarın yer yer yağmur bekleniyor. Sıcaklık 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 5-11 Aralık tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, yarın ve cumartesi parçalı bulutlu, pazar parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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