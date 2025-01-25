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Bugün ve yarın yer yer sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.
Bugün ve yarın yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Ocak’a kadar olan tahminlerine göre, bugün hava çok bulutlu, öğleden sonra ve yarın öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Periyodun geriye kalan bölümünde yağmur öngörülmüyor. Hava, 31 Ocak Cuma gününe kadar bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesim ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

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