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Bugün ve yarın yer yer yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yer yer yağmur beklendiğini açıkladı.
Bugün ve yarın yer yer yağmur bekleniyor

Dairenin hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın da genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, havanın bugün ve yarın yer yer sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu akşam saatleri yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise parçalı bulutlu olacak.

Raporda, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın da genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi.

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