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Bugün yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi bugün öğle saatlerinde yer yer sağanak yağmur beklendiğini, sonraki günlerde ise hava sıcaklığının iç kesimlerde 41 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.
Bugün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi bugün öğle saatlerinde yer yer sağanak yağmur beklendiğini, sonraki günlerde ise hava sıcaklığının iç kesimlerde 41 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke periyodun ilk günlerinde üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 

Hava, yarın açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cuma ve cumartesi açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; pazar gününden salıya kadar açık, çarşamba ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde ise 35-38 derece dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

 

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