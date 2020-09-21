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Bugün, yarın ve Çarşamba günü sağanak bekleniyor

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Sağanak yağış geliyor
Bugün, yarın ve Çarşamba günü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Eylül tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri sıcak, diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, hafta sonu açık az bulutlu, bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, yarın, Çarşamba az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağışlı, Perşembe ve Cuma ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde ise 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 

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