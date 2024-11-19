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Bugün yer yer hafif sağanak bekleniyor

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Yağışlı havanın bugün de devam edeceği ülkede hava sıcaklığının hafta boyunca 21-24 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.
Bugün yer yer hafif sağanak bekleniyor

Yağışlı havanın bugün de devam edeceği ülkede hava sıcaklığının hafta boyunca 21-24 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Dairesi hava tahmin raporuna göre, 19-25 Kasım 2024 tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemiyle periyodun ilk günü üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Havanın bugün parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer hafif sağanak yağmurlu; yarın parçalı bulutlu zamanla az bulutlu; perşembe günü parçalı bulutlu; cuma, cumartesi, pazar günü de parçalı bulutlu ve çok bulutlu; pazartesi günü de az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 21- 24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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