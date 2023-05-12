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Bugün yer yer sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer sağanak beklendiğini, sonraki günlerde ise hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükseleceğini kaydetti.
Bugün yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli; periyodun ilk günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın bugün yağmurlu ve olması, diğer günlerde ise genellikle açık az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 27-30, diğer günlerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, bugün kuzey ve doğu yönlerden, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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