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Bugün yer yer sağanak bekleniyor

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Ülke, serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde... Bugün yer yer yağmur bekleniyor. Pazar ve pazartesi günleri ise yer yer sağanak beklentisi var. Hava sıcaklığının 29 - 32 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Bugün yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi,10-16 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Havanın bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Pazar ve pazartesi için de yer yer sağanak yağmur beklentisi var. Perşembe, cuma ve cumartesi ise hava açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgar, yarın güney ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette edecek.

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