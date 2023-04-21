Bugün yer yer sağanak yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Nisan tarihlerini kapsayan hava raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlere 23-26 derece, sahillerde ise 19-22 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer sağanak yağmur beklendiğini, bayramın diğer günlerinde ise havanın parçalı bulutlu olacağını açıkladı.
Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesi etkisi altında olacak ülkede, rüzgar güney ve batı yönlerden yarından itibaren orta kuvvette esecek.
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