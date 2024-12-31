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Bugün yer yer yağmur bekleniyor

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Meteoroloji, bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Bugün yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Aralık 2024- 6 Ocak 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günü alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemlerinin, diğer günlerde ise yüksek basınç sisteminin etkisinde kalacak.

Buna göre, havanın bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, öğleden sonra az bulutlu; yarın açık ve az bulutlu; perşembe ve cuma parçalı ve az bulutlu; pazartesi güne kadar da parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde ise 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yarın ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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