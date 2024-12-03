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Bugünden itibaren 3 gün yağış bekleniyor

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Meteoroloji, bugünden itibaren 3 gün yağış beklendiğini duyurdu.
Bugünden itibaren 3 gün yağış bekleniyor

Meteoroloji, bugünden itibaren 3 gün yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 3 – 9 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Bugün ve yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, perşembe günü de yer yer sağanak bekleniyor.

Hava cuma, cumartesi parçalı bulutlu geçecek, pazar gün de yer yer sağanak olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden, salı günüyse güney ve doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

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