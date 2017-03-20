Bugünden itibaren başlıyor...

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugünden itibaren bazı değişikliklere gidiliyor.

Bazı bölümlerde randevulu sisteme geçiliyor, Poliklinik işlemlerinde ise bazı değişiklikler var.

Hastane Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı yazılı bir açıklama yaparak, Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde yapılan değişiklikleri duyurdu.

Dizdarlı’nın açıklamasına göre Kalp Damar Cerrahisi, Beyin Cerrahisi, Cilt hastalıkları, Gebelik ve ilaç polikliniklerinin tamamen ve sadece randevulu hastalarla yapılacak bunların yanında radyolojik tetkikler sadece randevu ile kabul edilecek.

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı, Enfeksiyon, Göz, Nöroloji, Spor Hekimliği, Üroloji, Romatoloji, Plastik Cerrahi, Kulak Burun Boğaz, Diyet, Fizik tedavi polikliniklerinde ise günün ilk saatlerinde randevulu hastalara, daha sonra ise polikliniğe gelen ve numara alan hastalara bakılacak.

Bu bölümlerde ileriki aylarda tamamen randevulu sisteme geçilmesi için ise çalışmalar sürüyr.

İç hastalıkları, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Diş, Endokrin ve Diyabet, Gastroenteroloji, Kadın Hastalıkları (Jinekoloji) Poliklinikleri’nde sadece numara alan hastalara bakılmaya devam edilecek.

Polikliniklerde numara dağıtımı saat 7.00’den itibaren yapılacak.

Bu saatten önce poliklinik kapısına yığılmanın “anlamsız olduğu” belirtilen açıklamada, “Bu yığılmanın aşılması için hastanemize gelecek hastaların, randevulu birimler için, mesai saatleri dahilinde 22 34 789 nolu direkt telefon ile 22 85 441 ve 22 85 469 nolu telefondan 1554,1555, 1556 ve 1557 numaralı uzantılardan randevu alınması uygundur” denildi.

Açıklamada, Pilot olarak seçilen bu kliniklerdeki uygulamaların gözleneceği, aksamaların değerlendirileceği ve en kısa zamanda tüm hastanenin hasta kabullerinin randevulu sisteme geçmesi yönünde çalışma yapılacağı ifade edildi.