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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Bugünden itibaren maske takmak zorunlu

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Bugünden itibaren maske takmak zorunlu
Bugünden itibaren maske takmak zorunlu

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, salgın süresince maske kullanımıyla ilgili yeni kararlar ürettiklerini kaydederek, Kısmi sokağa çıkma yasağı çerçevesinde bugünden itibaren, belli izinler ve maksatlarla sokağa çıkacak olan kişilerin maske takmak zorunda olacaklarını belirtti.

“Kısmi sokağa çıkma yasağı çerçevesinde Bugünden itibaren, belli izinler ve maksatlarla sokağa çıkacak olan kişilerin maske takmak zorunda olacaklarını belirtti. Kendilerinin evde de basitçe yapabilecekleri maskelerde dahil olmak üzere, ki ülkedeki maska sayısı da arttırılıyor. Özetle 24 Nisan Cuma gününden itibaren kısmi sokağa çıkma çerçevesinde belirli amaçlarla dışarıya çıkacak olanların maske takma zorunluluğu olacak.”

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