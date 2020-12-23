  • BIST 1.405
  • Altın 459,055
  • Dolar 7,6499
  • Euro 9,3207
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 14'ü yerel 21 vaka!

Bugünden itibaren maske takmayana ceza kesilecek

» »
Yasaklar başlıyor...
Bugünden itibaren maske takmayana ceza kesilecek

Yapılan açıklamada, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi uyarınca alınan tedbir kararlarına aykırı davranan kişiler hakkında aynı yasanın 43’üncü maddesi tahtında idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, uyulması zorunlu hale getirilen kurallar şöyle açıklandı:  

1. Maske Takma Zorunluluğu

Kapalı alanlarda ve 1.5 metrelik sosyal mesafenin korunamadığı açık /yarı açık alanlarda kişilere maske takma zorunludur. Bu tedbir kuralına uymayanlar hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 43’üncü maddesinin (6)’ıncı fıkrasının (A) bendi uyarınca aylık asgari ücretin 1/10’u kadar idari para cezası uygulanır.

2. Sosyal Mesafe Kuralına Uyma Zorunluluğu

23.12.2020 tarihinden itibaren kapalı ve açık/yarı açık alanlarda kişiler arası sosyal mesafe (en az 1.5 metre olacak şekilde uygulanır ancak ayni evde yaşayan kişilere bu kural uygulanmaz) tedbir kararına uymak zorundadır. Bu tedbir kuralına uymayanlar hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 43’üncü maddesi (6)’ıncı fıkrasının (A) bendi uyarınca aylık asgari ücretin 1/10’u kadar idari para cezası uygulanır.

3. Toplu Yaşam Alanlarında Maske Takma ve Sosyal Mesafe Kuralına Uyma Zorunluluğu

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ıncı maddesi 3’üncü fıkrası uyarınca; toplu yaşam alanlarından sorumlu yetkililer, işletmeler, iş yerleri ve eğlence yerleri sahipleri ile organizasyon veya etkinlik düzenleyenler ilgili yasa maddesi uyarınca maske zorunluluğu ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu kararına uymak, uyulmasını sağlamak ve buna ilişkin gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere yasanın 43’üncü maddesinin (6)’ıncı fıkrasının (C) bendi uyarınca aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır; ayrıca bu yerler 24 saat süre ile kapatılır. Organizasyonlar ve etkinlikler derhal durdurulur. “Toplu Yaşam Alanları”: otel, motel, yurt gibi insanların yatılı olarak konakladığı ve/veya uzun saatler geçirdiği alışveriş merkezleri, sinema salonları, okullar gibi binaları ve yerleri anlatır. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cemal Özyiğit: "Lefke'ye gereken değer verilmiyor"25 Eylül 2020 Cuma 11:35
  • Gaziveren sahiline 5 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor03 Ağustos 2020 Pazartesi 21:29
  • Lefke ilçesinin sorunları düzenlenen toplantı ile masaya yatırıldı10 Temmuz 2020 Cuma 13:04
  • KAMUSEN, KTHES ve KTAMS perşembe günü Cengiz Topel Hastanesinde eylem yapacak16 Haziran 2020 Salı 16:19
  • Arazi Yangını12 Haziran 2020 Cuma 11:50
  • Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği: “Sadece Lefke’de değil tüm adada ağır metal içeren her türlü madenciliğe karşıyız”04 Haziran 2020 Perşembe 17:10
  • Lefke Bölgesinde Yarın Elektrik Kesintisi…04 Haziran 2020 Perşembe 15:09
  • Lefke'ye AB desteği31 Mayıs 2020 Pazar 12:30
  • Çaldığı Bisikletle Suçüstü Yakalandı25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:30
  • Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Cmc alanına ilişkin sözleşmenin feshini değerlendirdi22 Mayıs 2020 Cuma 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti