“Bugünden itibaren patates piyasada olacak”

Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, katıldığı radyo programında değerlendirmelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Radyo Vatan’da katıldığı programda Levent Özadam’ın gündeme dair sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana, bala ve arpaya yaptıkları sübvanse, süt fiyatlarındaki artış, kaçak etle mücadele gibi birçok konuda attıkları adımlar nedeniyle üreticilerin memnuniyetinin yüksek olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, su konusuna da değindiği programda, suyun geldiği ilk gündeki endişelerin yersiz olduğunun bugün görüldüğünü dile getirerek belediyelerden su fiyatlarını yeniden düzenlemesi beklentisi içinde olduklarını vurguladı.

“BUGÜNDEN İTİBAREN PATATES PİYASADA OLACAK”

Piyasada patates eksikliğine dikkat çekilen programda, Çavuşoğlu, patates eksikliğinin sebebinin yağışlar nedeniyle patates sökümünde gecikme yaşanması olduğunu söyledi. Yağışlardan mutluluk duyduklarının altını çizen Çavuşoğlu, dün itibarıyla patates sökümünün başladığını, bugünden itibaren patatesin piyasada olacağını söyledi. Patates ürünü açısından başarılı bir sezon geçirildiğini ifade eden Çavuşoğlu, ihracatı artırmak ve donmuş patatesin gelişini önlemek gibi önlemlerle stokta kalan patateslerin tüketilmesini sağladıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, sezona stoksuz girmenin ciddi bir başarı olduğunun da altını çizerek, yağışlar nedeniyle hasadın gecikmesi nedeniyle yaşanan patates eksikliğinin bu nedenle kendilerini mahcup etmediğini söyledi.

“TARIMDA KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ VE İSTİHDAMI DESTEKLİYORUZ”

Sorulan soru üzerine, bir süre önce yaşanan eylemlere de değinen bakan Çavuşoğlu, “Ülkemizde güçlü olan her türlü işi yapabilir duruma geldi. Güçlü olan büyüyor, bu sefer elimizdeki olanaklar küçüklerin gelişmesine izin vermiyor. Biz hükümete geldikten sonra büyükbaş hayvancılık başta olmak üzere kotalar getirdik. Biz küçük aile işletmelerini destekleyen ve istihdam yaratan bir politika geliştirme yönünde kararlı durduk. Eylemlerin başlıca nedeni de buydu” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİLERİN MEMNUNİYETİ YÜKSEK

Tarım sektörüyle uğraşan üreticilerin zaman zaman sıkıntılar yaşamasına karşın, içinde bulunduğumuz dönemde, üreticilerin memnuniyetinin yüksek olduğunu belirten Çavuşoğlu, hayvan üreticilerinin yaşayabilmesi için ülkeye gelen balya ve üretimin devamlılığının sağlanması için de arpaya ciddi sübvanseye verdiklerini anlattı. Bunun yanında kaçak etle mücadelede önemli bir noktaya gelindiğinin de altını çizen Çavuşoğlu, asker ve polis teşkilatlarıyla yaptıkları işbirliğiyle kaçak etin önüne geçerek, hayvan besleyicilerinin ellerinde kalan inekleri, danaları, kuzuların bir anda piyasadan çekilmesini sağladıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, bir süre önce Türkiye’ye karkas et satmak için girişimler yaptıklarını ve Türkiye’den bu konuda 2000 ton ihraç etme hakkı sağladıklarını hatırlatarak, kaçak etle mücadele sonucu varılan noktada karkas ihracına da gerek kalmadığını belirtti.

“SÜTE ÜÇ KEZ ZAM YAPTIK”

Bakan Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana süte üç kez zam yapmalarının bununla beraber, destekleri süt kalitesini artırıcı yönde belirlemelerinin de hayvan üreticilerinin sütten daha fazla kazanç elde etmesini sağladığını ifade ederek, hayvancılık sektörünün şu anda çok iyi durumda olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, sektörün rekabet gücünün artırılması için ise hayvan hastalıklarıyla mücadele projesi kapsamında önemli adımlar attıklarını belirterek, 100 Bin’in üzerinde hayvandan kan alımı yapıldığını ve hastalıklı hayvanların ortadan kaldırılması için de ciddi destekler verdiklerini söyledi.

ET FİYATLARI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkemizde et fiyatlarının Güney Kıbrıs’a oranla daha pahalı olmasının sebeplerine değindiği konuşmasında, Güney Kıbrıs’ta üretilen sütün daha ucuz olduğunu, üreticilerin mamullerini dünyaya 7-8 Dolar civarında ihraç ettiğini anlattı. Çavuşoğlu, KKTC’nin pazar imkanlarının ise kısıtlı olması nedeniyle imalatçılar arasında oluşan rekabet nedeniyle süt mamullerinin değerinin altında satıldığını belirterek, bu nedenle uygulanan ihracat teşvik primi uygulamasıyla süt fiyatlarının da yükseltilemediğini belirtti. Çavuşoğlu, bu nedenlerle ülkemizdeki üreticilerin hem süt hem de etten para kazanmak zorunda kaldığını, Güney Kıbrıs’taki üreticilerin ise sadece sütten elde ettikleri gelirle üretimi sürdürebildiğini anlattı. Çavuşoğlu, bunların yanında Güney Kıbrıs’a donmuş et ithalinin de olması nedeniyle et fiyatlarının daha düşük olduğunu belirtti.

“TARIM MASTER PLANI BİTME NOKTASINDA”

Türkiye’den ülkemize gelen su ile birlikte, üretimde çeşitliliğe gidilip gidilmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, yem hammaddelerini üretmeye devam edileceğini belirterek, tarım suyunun adaya gelmesiyle çeşitliliğin ve üretimin artırılması için ise “Bitki Deseni Planı”nı hazırladıklarını, Tarım Master Planı’nın ise bitme aşamasında olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Su tarıma kazandırıldığı gün Kuzey Kıbrıs’ta her şey daha iyi olacak” şeklinde konuştu.

“BELEDİYELERİN SU FİYAT POLİTİKALARINI TEKRARDAN TOPARLAMASI BEKLENTİMİZDİR”

Türkiye’den gelen su konusunun da gündeme geldiği programda, suyun adaya ulaştığı ilk günlerde belediyelerin yaşadığı korkuların bugün aşıldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, kayıp kaçak oranlarının sanıldığı kadar olmadığının anlaşılmasıyla birçok belediyenin su fiyatlarını da düşürdüğünü, şu anda da birçok belediyelerin su fiyatlarını daha da düşürmek için çalışmalar yaptığını belirtti. Çavuşoğlu, suyun gelmesiyle belediyelerin tahsilat noktasında da disiplin içerisinde davranmaya başladıklarını belirterek, akıllı sayaçların da yaygınlaştığını belirtti. Çavuşoğlu, 1 Eylül’e kadar belediyelere suyun hibe olarak verdiğini ve devletin bunun için 3.5 milyon ödediğini belirtti. Türkiye’yle yapılan anlaşmanın alınan suyun 45 günde ödenmesi şeklinde olmasına karşın belediyelere 105 güne kadar vade koyduklarını belirten Çavuşoğlu, bu nedenle belediyelerin ekonomik sorunlarını da büyük ölçüde çözdüğünü ve şebekelerini de tamir ettiklerini kaydetti. Çavuşoğlu, “Beklentimiz fiyat politikalarını tekrardan toparlamaları ve tüketicilerin daha rahat su tüketmesidir” şeklinde konuştu.

“SALATALIK GÜNEY KIBRIS’A GİDİYOR”

Bakan Çavuşoğlu, salatalığın son günlerde fiyatının 10 TL olmasının sebebi konusunda yaptığı açıklamada, soğuk hava koşullar üretimi yavaşlatması yanında, Güney’de de salatalık ve domates açığı olduğu için Güney’e ciddi oranda salatalık ve domates gitmesi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bunun geçici bir durum olduğuna dikkat çekti.

GIDA DENETİMLERİ

Devlet Laboratuvarı’nda çıkan yangın nedeniyle tarımsal ürün analizleri konusunda neler yapıldığının sorulması üzerine, ithal ürünlerin KKTC’ye akredite laboratuvarlardan analiz raporuyla adaya gelmesi yönünde bir çözüm ürettiklerini kaydetti. Çavuşoğlu, yerli ürünlerde ise şu an itibarıyla tahlillerin yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.