Bugünden itibaren sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor

Ülkemizde bugünden itibaren yer yer sağanak yağmur ve fırtına; Çarşamba sabahından itibaren ise don olayı bekleniyor…

Ülkemizde bugünden itibaren yer yer sağanak yağmur ve fırtına; Çarşamba sabahından itibaren ise don olayı bekleniyor…

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre; Hava, bugün parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu; Pazartesi günü, parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu ve salı günü ise, parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak…

Çarşambadan itibaren ise havanın az bulutlu olması, sabah saatlerinde de don olayı bekleniyor.