  • BIST 1.524
  • Altın 438,496
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli: 28’i yerel 31 pozitif vakaya rastlandı

Bugünden itibaren sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor

» »
Ülkemizde bugünden itibaren yer yer sağanak yağmur ve fırtına; Çarşamba sabahından itibaren ise don olayı bekleniyor…
Bugünden itibaren sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor

Ülkemizde bugünden itibaren yer yer sağanak yağmur ve fırtına; Çarşamba sabahından itibaren ise don olayı bekleniyor…

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre; Hava, bugün parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu; Pazartesi günü, parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu ve salı günü ise, parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak…

Çarşambadan itibaren ise havanın az bulutlu olması, sabah saatlerinde de don olayı bekleniyor.   

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük Hava Durumu (13 Ocak 2021)13 Ocak 2021 Çarşamba 09:14
  • Günlük Hava Durumu (11 Ocak 2021 Pazartesi)11 Ocak 2021 Pazartesi 09:18
  • Meteoroloji Dairesi’nden Toz Uyarısı10 Ocak 2021 Pazar 12:34
  • Günlük Hava Durumu (09 Ocak 2021 Cumartesi)09 Ocak 2021 Cumartesi 09:30
  • Karla karışık yağmur, fırtına ve don bekleniyor08 Ocak 2021 Cuma 20:11
  • Günlük Hava Durumu (08 Ocak 2021 Cuma)08 Ocak 2021 Cuma 09:17
  • Günlük Hava Durumu - (7 Ocak 2021 Perşembe)07 Ocak 2021 Perşembe 09:14
  • Günlük Hava Durumu (6 Ocak 2020)06 Ocak 2021 Çarşamba 09:28
  • Günlük Hava Durumu ( 5 Ocak 2020 Salı )05 Ocak 2021 Salı 09:16
  • Hava Sıcaklığı 19-22 Derece Dolaylarında Seyredecek04 Ocak 2021 Pazartesi 15:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti