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Bugünden İtibaren Salı Gününe Kadar Yer Yer Yağmur Bekleniyor

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Bugünden İtibaren Salı Gününe Kadar Yer Yer Yağmur Bekleniyor
Bugünden İtibaren Salı Gününe Kadar Yer Yer Yağmur Bekleniyor

 Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren Salı gününe kadar yer yer yağmur beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji Dairesi’nin 30 Ekim- 5 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
 

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek. 
 

Hava, Çarşamba gününden itibaren ise parçalı ve zaman zaman az bulutlu olacak.  
 

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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