Bugünden İtibaren Salı Gününe Kadar Yer Yer Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren Salı gününe kadar yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 30 Ekim- 5 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.
Hava, Çarşamba gününden itibaren ise parçalı ve zaman zaman az bulutlu olacak.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
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