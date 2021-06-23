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Bugünden İtibaren Turizm Emekçileri Aşılanmaya Başlıyor... Yeni sağlık merkezleri aktif hale getirildi

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Sağlık Bakanlığı, Johnson&Johnson aşısı yapan hastanelere yeni sağlık merkezlerinin de eklendiğini bildirdi.
Bugünden İtibaren Turizm Emekçileri Aşılanmaya Başlıyor... Yeni sağlık merkezleri aktif hale getirildi

Sağlık Bakanlığı, Johnson&Johnson aşısı yapan hastanelere yeni sağlık merkezlerinin de eklendiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı ayrıca bugünden itibaren, turizm sektöründe çalışan otel çalışanları ve turizm rehberlerine Johnson&Johnson aşılarının, Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi ve Girne’de Suat Günsel Hastanesi’nde yapılacağı da duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Johnson&Johnson aşısı yapan hastanelere yeni sağlık merkezlerinin eklendiğini açıkladı. Açıklamada, var olan ve eklenen yeni merkezlerin saatleri,

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi: 08.30-14.30 (hafta sonu 08.30-18.00), Gazimağusa Devlet Hastanesi: 09.00-16.00, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi: 09.00-18.00, Cengiz Topel Hastanesi: 09.00-13.30 olarak açıklandı. Eklenen yeni merkezler ise: Mehmetçik Sağlık Merkezi: 08.00- 13.30, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi: 09.00- 18.00, İskele Sağlık Merkezi: 14.00-18.00, Maraş Sağlık Merkezi: 14.00-18.00 şeklinde sıralandı.

Açıklamada, bugünden itibaren belirtilen merkezlere ek olarak, turizm sektöründe çalışan otel çalışanları ve turizm rehberlerine Johnson&Johnson aşılarının, Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi ve Girne’de Suat Günsel Hastanesi’nde 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı da ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, yarından(Perşembe gününden) itibaren ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden kayıt oluşturmuş 18 yaş üzeri tüm halka, Johnson&Johnson aşılarının yapılacağını bildirdi. Buna göre aşılamalar; Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi, Girne’de Suat Günsel Hastanesi, Güzelyurt’ta YDÜ Güzelyurt Dispanseri, Gazimağusa’da YDÜ Mağusa Dispanserin’de 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Ayrıca Girne Amerikan Üniversitesi Smart Health Sağlık Merkezi’nde de 08.00-17.00 saatleri arasında aşı olunabilecek.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Johnson&Johnson yaptırmak isteyen tüm vatandaşların ve belirtilen sektörlerin bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden kayıt oluşturması gerektiği vurgulandı. 

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