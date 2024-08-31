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Bugünden itibaren üç gün boyunca yağmur bekleniyor

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Bugünden itibaren üç gün boyunca yer yer yağmur bekleniyor. Sıcaklık 35-38 derece dolaylarında seyredecek.
Bugünden itibaren üç gün boyunca yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün, pazar ve pazartesi az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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