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Bugünden itibaren yürürlüğe giriyor

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Bugünden itibaren yürürlüğe giriyor
Bugünden itibaren yürürlüğe giriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın geçtiğimiz gün yeniden belirlediği Türk Lirası mevduat faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe giriyor.Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,50’den yüzde 6,25’e , Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı da yıllık yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e inmişti.

Yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.Ayrıca Düzenlemeye göre, Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 12,50’den yüzde 12,25’e ;

Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 9,50’den yüzde 9,25’e;

Küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 8,50’den yüzde 8,25’e ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 10,00’dan yüzde 9,75’e indirilmişti.

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