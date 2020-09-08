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“Bugünkü rehavetinizin acısını ülke olarak hep birlikte çekeceğiz”

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pandemi görevlisi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Çiner Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun bugün almış olduğu kararları eleştirdi.
“Bugünkü rehavetinizin acısını ülke olarak hep birlikte çekeceğiz”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pandemi görevlisi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Çiner Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun bugün almış olduğu kararları eleştirdi.

Çağlayan’ın açıklaması şu şekilde:

“Pandemide görevli bir hekim olarak bakanlar kurulu tarafından revize edilerek açıklanan kararları eksik ve yetersiz buluyorum ! Özellikle okullar ile ilgili olarak ; yetkilileri tenefüs ve yemek saatlerinde okullara durumu görmeye ve risk değerlendirmesi yapmaya davet ediyorum ! 3-7 yaş grubundan tenefüste koşarken maskesinin takılı olmasını veya koşmamasını bekleyemezsiniz!

Bugün almadığınız önlemler sebebi ile 2-3 hafta içinde sağlık çalışanları tükenmiş , vaka sayıları logaritmik olarak artmış ve covid dışı hastalar dahi sağlık hizmeti alamayacak duruma gelmiş bir sağlık sistemimiz olacaktır .
Bugün alınacak tedbirler kontrolümüzden çıkmakta olan salgını yeniden dizginleyebilmek için olmalıdır !
Salgın kontrolden çıkmadığı için yeterli tedbir almayı uygun bulmuyor iseniz , bugünki rehavetinizin acısını ülke olarak hep birlikte çekeceğiz ..”

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